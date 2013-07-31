В Луцке вчера выпали две месячные нормы осадков

В Луцке во вторник, 30 июля, выпало в два раза больше месячной нормы осадков, а именно 122 мм

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня перед началом 43-й сессий городского совета проинформировала заместитель городского головы Лариса Соколовская.

В результате природной стихии были подтоплены жилые дома, улицы, городская клиническая больница, школы, котельные, трансформаторные подстанции и другие объекты жизнеобеспечения города.

Соколовская также отметила, что вчера с 16.00 частично было прекращено движение транспортных средств и отключено энергоснабжение на некоторых улицах города. В частности, был отключен девятый распределительный пункт городской клинической больницы, на данное время больница получает питание с резервного кабеля.

Отключены от энергоснабжения жилые дома на ул. Львовская, Дубновская, Возрождения, на проспектах Соборности, Молодежи. Работа пяти трансформаторных подстанций, которые обслуживают ул. Ветеранов, Щусева, Мамсурова, Боженко, на данное время не возобновлена, 2 жилых дома на ул. Ветеранов, 3, 6 – отключены и есть проблемы относительно их подключения. Работа подстанции-ретранслятора (105 ТП) возобновлена.

По словам Соколовской, системе водоснабжения города (КП «Луцкводоканал») также нанесены убытки.

«В 16.30 подтоплено здание водопроводной насосной станции Дубновского водозабора, в результате чего выведены из строя 3 электродвигателя. Прибор частотного управления электродвигателем нуждается в замене. В админздании выведены из строя все средства связи и оргтехники. Выключено электропитание на 2-х участках артскважин (с. Крупа и с. Рованцы)», - проинформировала она.

На канализационно-насосных станциях № 1, 2, 7, 12 работы по откачиванию переполненных коллекторов закончились около 3.00 среды. На станции №3 работы по понижению уровня стоковых вод в коллекторах еще продолжаются. На протяжении суток откачивали воду в здании городской клинической больницы.

Также Соколовская отметила, что в связи со стихией пострадала и система теплоснабжения (ГКП «Луцктепло»). Отключены от электроснабжения 5 котельных, админздание на ул. Гулака-Артемовского и 3 ЦТП. Залиты дождевыми водами 2/3 каналов тепловых сетей, что привело к понижению температуры горячей воды. «На данное время все котельные и ЦТП работают в штатном режиме», - сказала Соколовская.

В результате большого количества осадков на дорогах города возникли провалы, в частности, на перекрестке С.Ковалевской-Возрождения, на пр. Соборности, 30, 32, на ул. Пинской, а также на ул. Карпенко-Карого (район р. Сапалаевка).

«Для ликвидации последствий стихии были задействованы три бригады КП «Луцкспецкоммунтранса» по расчистке ливневых канализаций и вся имеющаяся техника для откачивания воды. Также работало 20 единиц техники и 75 представителей личного состава Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области», - отметила Соколовская.

«Работы по ликвидации последствий ливня в городе продолжаются», - добавила она.

За прошлые сутки в службу оперативного реагирования «15-80» поступило 228 обращений, 215 из которых касались ситуации в городе.

Как сообщал УНИАН, около 16.00 во вторник, 30 июля, в Луцке началась сильная гроза, местами град. Ненастье парализовало движение транспорта на многих улицах города.