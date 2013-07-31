На Луганщине повесился 12-летний подросток

В г. Свердловск (Луганская область) повесился 12-летний подросток.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Луганской области, 30 июля в 01.30 в Свердловский горотдел милиции обратилась с заявлением местная жительница, которая сообщила, что 29 июля ушел из дома и не вернулся ее 12-летний сын.

Данный факт был занесен в Единый реестр досудебных расследований. В ходе проведения поисковых мероприятий утром 30 июля труп подростка, который покончил жизнь самоубийством путем повешения, был обнаружен во дворе его дома. Подросток находился на учете у психиатра. Проводится проверка.