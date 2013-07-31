У жителей Николаева, которые поели в "Марио", - сальмонеллез

Экспертиза подтвердила заболевание сальмонеллезом у шести жителей Николаева, госпитализированных после посещения бистро «Марио».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 30 июля, в Николаевской областной инфекционной больнице находятся на лечении семь человек, два человека - на амбулаторном лечении. Медицинская помощь больным оказывается в необходимом объеме.

По результатам исследований шести больным установлен окончательный диагноз «сальмонеллез», вызванный Salmonella enteritidis, группы D.

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Украины сообщила о предварительных результатах расследования вспышки острой кишечной инфекции в Николаеве. Предварительно установлено, что больные питались в кафе-бистро «Марио», расположенном по адресу г. Николаев, ул. Московская, 7.

Санитарно-эпидемиологическое обследование данного учреждения установило нарушения санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов, ассортиментного перечня и технологии приготовления блюд.

Согласно сообщению, владелец предприятия - частный предприниматель использует в своей деятельности упрощенную систему налогообложения, поэтому согласно действующему законодательству, объект планово и внепланово Госсанэпидслужбой не обследовался, за получением эксплуатационного разрешения предприниматель не обращался.

Документы, удостоверяющие безопасность и качество пищевых продуктов, и другие разрешительные документы отсутствовали. Персонал закусочной нарушал требования п. 4.1 Государственных санитарных правил 4.4.5.078-2001 «Микробиологические нормативы и методы контроля продукции общественного питания при проведении производственного лабораторного контроля за качеством производимой продукции».

За установленные нарушения предприниматель привлечен к административной ответственности.

В административный суд направлен иск о приостановлении функционирования кафе-бистро «Марио».

С целью дальнейшего реагирования материалы подготовлены для прокуратуры Центрального района г. Николаева. Вопрос находится на контроле Госсанэпидслужбы Украины.

Работники Главного управления Госсанэпидслужбы в Николаевской области и Государственного учреждения «Николаевский областной лабораторный центр» разработали план мероприятий по локализации и ликвидации вспышки, а на предприятии провели заключительную дезинфекцию.

Как сообщал УНИАН, 24-25 июля в Николаевскую областную инфекционную больницу начали поступать пациенты с симптомами пищевой токсикоинфекции. У обратившихся наблюдались боли в животе, рвота, диарея. У большинства была повышена температура. Были госпитализированы 10 человек.

При составлении эпидемиологического анамнеза все больные сообщили, что они посещали кафе «Марио», расположенное в центре Николаева, на ул. Московской.

26 июля в инфекционное отделение Николаевской областной больницы с диагнозом «острый гастроэнтероколит» и «сальмонеллез» госпитализированы семь человек, которые употребляли продукты питания в бистро “Марио”.