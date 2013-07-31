27-летний мужчина в реанимации после укуса змеи

30 июля в реанимационное отделение Турковской центральной районной больницы госпитализирован 27-летний житель села Шандровец Турковского района Львовской области с диагнозом «укус змеи».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ ГСЧС во Львовской области.

Состояние потерпевшего — средней тяжести.

Как отмечается в сообщении, с начала июля это уже седьмой зафиксированный случай, когда от укусов змей пострадали люди во Львовской области.