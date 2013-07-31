Одещина: в Черное море вылилось 300 л пальмового масла

В Одесской области при разгрузке судна в Черное море вылилось 300 литров пальмового масла.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, это произошло вчера, 30 июля, в порту Южный, на территории четвертого причала.

«Во время разгрузочных работ произошел пролив 300 л пальмового масла в акваторию Черного моря», - говорится в сообщении.

Угрозы окружающей среде нет. Судно ограждено бонами; службами порта проводятся работы по удалению пятна с поверхности воды, проинформировали в ГСЧС.