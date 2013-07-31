Водитель джипа сбил трех россиян: отец и сын погибли

В Одесской области в дорожно-транспортном происшествии погибли двое россиян - отец и сын.

Как сообщили УНИАН в Департаменте ГАИ Министерства внутренних дел Украины, ДТП произошло вчера, 30 июля, около 13 часов, на 441-м километре автодороги Киев-Одесса.

По предварительным данным, водитель внедорожника «Mitsubishi Paj.Sport» выехал на обочину и совершил наезд на припаркованный легковой автомобиль «Skoda Octavia» и сбил водителя этого автомобиля и двух детей (все граждане Российской Федерации), которые находились рядом с машиной.

В результате происшествия водитель автомобиля «Skoda Octavia» и 16-летний подросток погибли на месте происшествия. Двухлетний мальчик с травмами доставлен в больницу.

В настоящее время правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.