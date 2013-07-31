У 21-летнего парня, которого ударило током, - 92% ожогов тела
09:17, 31 июля 2013Новости регионов
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Через тело прошло 10 тыс вольт
Трое рабочих, которые сегодня пострадали от удара электрическим током в центре столицы, сейчас находятся в больнице. Один из них в очень тяжелом состоянии.
Как передает ТСН, 21-летний парень получил 92% ожогов тела. Сейчас он подключен к искусственной вентиляции легких.
Двое других рабочих получили 10% и 2% ожогов. Все они молодые люди – 21-23 года.
Как рассказали спасатели, пострадавших ударило током в 10 тысяч вольт.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве во время замены кабелей линии электрической сети трое работников получили ожоги током. Несчастный случай произошел по ул. Терещенковская, 26.
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