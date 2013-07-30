В Луцке сильный ливень парализовал движение транспорта

В Луцке из-за сильного ливня парализовано движение транспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, около 16.00 в Луцке началась сильная гроза, местами выпал град. Район ЗАГСа, улицы Ветеранов, Конякина, Карпенка-Карого, проспект Соборности и другие заполнены водой.

На этих улицах практически парализовано движение легкового транспорта, маршрутные такси стоят с обеих сторон дороги. На некоторых участках сорваны люки, вода фонтаном бьет на улицу. Дождь продолжается.

Как сообщили в отделе информационной работы городского совета, городской председатель Николай Романюк провел оперативное совещание, на котором обсуждались действия коммунальных служб во время чрезвычайной ситуации. О поручении и плане реагирования коммунальщиков обещают сообщить позже.

Работники ГСЧС предупреждали, что сегодня во второй половине дня и в ночь на 31 июля в западных и Винницкой областях ожидаются грозы, местами сильные ливни, град и ветер со шквалами 17-22 м/с, в отдельных пунктах – шквалы 25-28 м/с, крупный град.