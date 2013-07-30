Хирурги спасли 2-летнюю девочку, проглотившую батарейку

Специалисты хирургического отделения Черновицкой городской детской клинической больницы спасли жительницу одного из районных центров Буковины - 2-летнюю девочку, которая проглотила батарейку.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

По словам заведующего отделением хирургии Черновицкой городской детской клинической больницы Евгения Микитинского, “двухлетняя девочка попала к нам с подозрением на острый аппендицит. Никаких признаков постороннего предмета в желудочно-кишечном тракте у нее не было. Поскольку ребенок этого возраста еще не совсем хорошо дифференцирует боль, ее оставили в больнице для наблюдения”.

Когда подозрение на аппендицит не подтвердилось, врачи допустили наличие постороннего предмета в пищеводе. Правильность диагноза подтвердили результаты рентгеноскопии. Что это именно батарейка, медики поняли, только когда ее извлекли. Химический элемент питания имел очевидный процесс разрушения и характерный для этого зеленоватый цвет. Врачи подчеркивают, что, учитывая агрессивный состав батареи, просто счастье, что ребенок отделался лишь незначительным некрозом пищевода. Теперь состояние девочки нормальное. Повреждение пищевода удалось нивелировать, и девочку выписали домой.

Но если бы родители не обратились своевременно, последствия могли быть фатальными. С учетом физиологического строения пищевода круглая батарейка, размером с 25-копеечную монету, не прошла бы в желудок. Поэтому могла бы разъесть ткани пищевода и аорты, говорит врач-хирург отделения хирургии Черновицкой городской детской больницы, лечащий врач пострадавшей Дмитрий Боднарук.

Поэтому медики призывают родителей быть внимательными, ведь лишь на протяжении прошлой недели в Черновицкой области дважды спасали детей, проглотивших химические элементы питания.

*** 19 июля сайт ТСН сообщил, что в Луганской области погибла маленькая девочка, поскольку врачи не смогли найти в пищеводе ребенка батарейку. Через полтора суток после выписки из стационара Троицкого медицинского объединения ребенок умер от кровотечения, сообщает ТСН. Во время экспертизы в ее пищеводе нашли литиевую батарею. Родители убеждены - медики могли спасти ребенка, если бы провели надлежащую диагностику.