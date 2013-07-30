В Житомире СЭС закрыла пляжи из-за кишечной палочки

Во вторник, 30 июля, санэпидемстанция закрыла два житомирских пляжа «Взрослый» и «Детский» в районе Гидропарка по улице Черняховского, поскольку содержание кишечных палочек в воде превышает норму.

Об этом сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела санитарного надзора Житомирского горрайонного управления главного управления Госсанэпидслужбы в Житомирской области Лариса Зембицкая.

По ее словам, СЭС выдала предписание начальнику управления коммунального хозяйства городского совета Житомира и директору КП «Парк культуры и отдыха им. Ю.Гагарина» о временном запрещении функционирования пляжей.

"Мы повесили везде таблички, сообщили людям, что купаться в воде временно нельзя", - сказала Зембицкая.

Купаться на пляжах СЭС запретила после того, как провела детальное исследование воды в реке Тетерев на содержание кишечных палочек.

«Вчера, 29 июля, мы получили результаты санитарно-микробиологических исследований качества речной воды, и уже сегодня функционирование пляжей запрещено. Дело в том, что индекс лактозопозитивных кишечных палочек в воде превышает норму: индекс ЛКП - 24 тыс. при норме 5 тыс.», - уточнила Зембицкая.

Также ведомство требует от властей предпринять меры по улучшению качества речной воды в местах отдыха житомирян.

«Завтра-послезавтра мы будем повторно отбирать воду для исследований, и по их результатам будет решено, можно ли опять купаться на пляжах», - сказала Зембицкая.

В то же время, как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время на указанных пляжах многолюдно и, вопреки запрещению, сотни отдыхающих купаются в реке Тетерев.