В Киеве от поражения током пострадали рабочие

В Киеве от поражения электрическим током пострадали трое рабочих.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве, несчастный случай произошел сегодня днем во время строительных работ по ул. Терещенковская, 26-25/10.

Установлено, что строители производили плановый ремонт кабеля возле парка Шевченко. Поднимая плитку перфоратором, трое мужчин попали на другой высоковольтными электрокабель мощностью 10 000 Вт.

Один мужчина в тяжелом состоянии и двое мужчин в состоянии средней тяжести были госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи. Приблизительный возраст пострадавших: 30-40 лет, говорится в сообщении.