Украинцы не боятся онкологических болезней - опрос

Лишь 6% украинцев считают рак потенциальной угрозой для своего здоровья.

Об этом сообщил сегодня в УНИАН директор Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Анатолий Заболотный, представляя результаты исследования оценки здоровья украинцев, инициированного компанией Philips в Украине совместно с Фондом Ахметова.

По его словам, это довольно оптимистическая оценка людей, учитывая тот факт, что Украина – на втором месте по темпам распространения онкологических заболеваний.

«Это интересный оптимизм, когда люди не рассматривают серьезных угроз для своего здоровья. Вкупе с тем, что отсутствует культура здоровья, ежегодные профилактические осмотры, это достаточно опасный влияющий фактор на состояние здоровья в целом и на показатели смертности и заболеваемости», - сказал Заболотный, подчеркнув, что поведенческая линия людей - не обращение человека к врачу, а отсутствие профилактических визитов.

«Это составляет серьезную угрозу. В Украине выявление рака на первой-второй стадии – это всего половина случаев. При этом успешность лечения критически зависит от стадии выявления. Если онкологию выявляют на первой-второй стадии, то показатели выживаемости достигают 93% (на первой), 75% (на второй). На третьей-четвертой стадии эти показатели значительно уменьшаются», - сказал директор Фонда Ахметова.

Также исследование показало, что 20% украинцев считают угрозой вирусные инфекции, 17% - боли в спине, 16% - проблемы с давлением, 10% - проблемы с лишним весом.

***Исследование Philips «Состояние здоровья украинцев» было проведено исследовательской компанией GfK Ukraine в рамках ежемесячного исследования «Омнибус» согласно методологии, разработанной для международного исследования «Индекс здоровья и благополучия». Исследование основано на национальной репрезентативной выборке из 1 000 украинцев в возрасте от 15 до 59 лет. Метод исследования – личные интервью дома у респондента. Период проведения исследования: 16-30 апреля 2013 года.