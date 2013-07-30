Маленькие дети отравились лекарствами, которые нашли на пустыре

В Тернопольской области трое малолетних детей отравились неизвестными медикаментами.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Залещикской центральной районной больнице, малолетние жители села Ангеловка, гуляя, нашли на пустыре банку из-под физраствора, полностью наполненную таблетками. Приняв их за конфеты, дети съели все таблетки неизвестного происхождения, после чего их начало тошнить.

Скорая, которую вызывали родители, доставила 5-летнюю девочку, а также двух мальчиков в возрасте 3-х и 5-ти лет в Залещикскую районную больницу. У детей установлено острое энтеральное отравление неизвестным веществом, которое сопровождалось брадикардией – уменьшением частоты сердцебиения.

Сейчас дети находятся в реанимации в состоянии средней тяжести.