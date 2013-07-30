Маленькие дети отравились лекарствами, которые нашли на пустыре
12:06, 30 июля 2013Новости регионов
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В больнице с острым отравлением
В Тернопольской области трое малолетних детей отравились неизвестными медикаментами.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Залещикской центральной районной больнице, малолетние жители села Ангеловка, гуляя, нашли на пустыре банку из-под физраствора, полностью наполненную таблетками. Приняв их за конфеты, дети съели все таблетки неизвестного происхождения, после чего их начало тошнить.
Скорая, которую вызывали родители, доставила 5-летнюю девочку, а также двух мальчиков в возрасте 3-х и 5-ти лет в Залещикскую районную больницу. У детей установлено острое энтеральное отравление неизвестным веществом, которое сопровождалось брадикардией – уменьшением частоты сердцебиения.
Сейчас дети находятся в реанимации в состоянии средней тяжести.
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