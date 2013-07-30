12-летний мальчик врезался на скутере в бетонную стену
10:19, 30 июля 2013Новости регионов
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В Тернополе на городском озере вчера получил тяжелые травмы 12-летний мальчик, который на водном скутере врезался в бетонную стену берега.
Как сообщили корреспонденту в областной детской больнице, сейчас пострадавший находится в реанимации.
У подростка зафиксирована открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, закрытый перелом верхней трети предплечья.
По предварительным данным, во время катания на скутере мальчик не справился с управлением, и на скорости врезался в бетонную стену берега.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, данный факт внесен в Единый реестр, открыто производство по ст. 276 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил эксплуатации водного транспорта).
Теперь правоохранители выясняют обстоятельства инцидента. При этом отец ребенка отказался от дачи показаний.
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