12-летний мальчик врезался на скутере в бетонную стену

В Тернополе на городском озере вчера получил тяжелые травмы 12-летний мальчик, который на водном скутере врезался в бетонную стену берега.

Как сообщили корреспонденту в областной детской больнице, сейчас пострадавший находится в реанимации.

У подростка зафиксирована открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, закрытый перелом верхней трети предплечья.

По предварительным данным, во время катания на скутере мальчик не справился с управлением, и на скорости врезался в бетонную стену берега.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, данный факт внесен в Единый реестр, открыто производство по ст. 276 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил эксплуатации водного транспорта).

Теперь правоохранители выясняют обстоятельства инцидента. При этом отец ребенка отказался от дачи показаний.