Львовщина: 6-летнюю девочку укусила змея
10:15, 30 июля 2013Новости регионов
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Состояние – средней тяжести
Во Львовской области вчера от укуса змеи пострадала девочка 2007 года рождения.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области, 28 июля в реанимационное отделение Сколевской ЦРБ с диагнозом «укус змеей левой голени» поступила 6-летняя жительница села Либохора Сколевского района.
По данным медиков, состояние потерпевшего ребенка – средней тяжести.
По данным главного управления ГСЧС во Львовской области, с начала июля во Львовской области это уже пятый случай, когда от укусов змей пострадали люди. Четыре человека пострадали от укусов змей именно в Сколевском районе области, 1 мужчина - в Яворовском районе.
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