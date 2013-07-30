Львовщина: 6-летнюю девочку укусила змея

Во Львовской области вчера от укуса змеи пострадала девочка 2007 года рождения.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области, 28 июля в реанимационное отделение Сколевской ЦРБ с диагнозом «укус змеей левой голени» поступила 6-летняя жительница села Либохора Сколевского района.

По данным медиков, состояние потерпевшего ребенка – средней тяжести.

По данным главного управления ГСЧС во Львовской области, с начала июля во Львовской области это уже пятый случай, когда от укусов змей пострадали люди. Четыре человека пострадали от укусов змей именно в Сколевском районе области, 1 мужчина - в Яворовском районе.