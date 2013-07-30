Чиновники продали часть детского санатория

Днепровская экологическая прокуратура установила, что чиновники Черкасского областного отделения Фонда Госимущества незаконно реализовали за 1,5 млн грн здания пионерлагеря и санаторные корпуса, расположенные на берегу Кременчугского водохранилища.

Как сообщила УНИАН пресс-служба прокуратуры, при проверке законности приватизации санатория «Рассвет» (Черкасская область) в 2002-2007 годах, были установлены нарушения со стороны служебных лиц регионального отделения Фонда государственного имущества.

По данным прокуратуры, чиновники злоупотребили своим положением и реализовали часть имущества санатория стоимостью почти 1,5 млн грн – здания комплекса пионерского лагеря, корпусы санатория, в котором должны оздоравливать детей чернобыльцев.

Прокуратура 26 июля начала производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет и штраф от 8 500 до 17 000 гривен.