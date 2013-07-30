Херсонцев госпитализируют после от укусов неизвестных насекомых

За последние три дня сразу трое жителей Херсонской области были госпитализированы после укусов неустановленных насекомых.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГСЧС в Херсонской области, 26 июля в 21.06 в реанимационное отделение Великоалександровской районной больницы была госпитализирована 31-летняя жительница села Архангельское Высокопольского района с диагнозом "укус неизвестного насекомого".

Симптоматика у больной похожа на укус каракурта. Происшествие произошло на приусадебном участке. В настоящее время пострадавшая находится в реанимационном отделении, состояние - средней тяжести, проводится симптоматическое лечение.

27 июля в хирургическое отделение Каховской районной больницы поступил местный житель, ребенок 2012 года рождения, с диагнозом "укус неизвестного насекомого". Пострадавший находится в хирургическом отделении в состоянии средней тяжести.

А 28 июля в 23:57 в приемное отделение Великоалександровской райбольницы была госпитализирована 25-летняя женщина, жительница села Белоусово с диагнозом "укус неизвестного насекомого". При этом симптоматика после укуса похожа на реакцию организма на яд каракурта.

В настоящее время пострадавшая находится в реанимационном отделении больницы в состоянии средней тяжести, проводится симптоматическое лечение.

В пресс-службе УГСЧС в Херсонской области отметили, что в регионе участились случаи укусов каракуртами, что связано с сезонной миграцией этого вида пауков.

В частности, в июле-августе самки каракуртов откладывают яйца, преимущественно в огородах, на посевах бахчевых культур. Именно в указанных местах в основном и случаются укусы каракуртов.

Селятся каракурты в местах, где растут сорняки, для жилья плетут гнездо из паутины, прикрепляя его к траве.

Справка УНИАН. Пауки-каракурты распространены на юге Украины, возле Азовского моря. В Херсонской области каракурты найдены на Кинбурнской косе, Солоноозерном участке, острове Джарылгач, побережье поселков Лазурное и Железный порт, а также встречается в Херсоне – в районе Таврического жилмассива и Киндийского микрорайона.

Самка каракурта имеет величину 10-20 мм, а самец - 4-7 мм. У самца и самки тело черное, на брюшке красные пятна, иногда с белым окаймлением вокруг каждого пятна. На животных и человека каракурт не нападает, если его не беспокоить. Укусы самки могут быть смертельными для человека. Самец опасности для человека не представляет, поскольку не может прокусить человеческую кожу. Яд каракурта в 15 раз сильнее яда гремучей змеи.

По данным Херсонской обласной СЭС, пострадавшие от укуса каракуртов попадают в больницу в очень тяжелом состоянии, с высоким артериальным давлением и аллергическими реакциями организма. После укуса на коже появляется маленькое красное пятнышко, быстро бледнеет. Человек ощущает жгучую боль, которая через 15-30 минут распространяется по всему телу. У пострадавшего возникает боль в области живота, слюноотделение и потоотделение, нарушение работы сердца, затруднение дыхания.

Специальная противокаракуртовая сыворотка не всегда доступна, поэтому специалисты советуют не позднее 2 минут после укуса прижечь пораженное место горящей спичкой, огонь разрушает яд. Рекомендуется много пить чая, молока, марганцовки. В тяжелых случаях, без отсутствия медицинской помощи через 1-2 дня после укуса может наступить смерть.