Ребенок получил деньги на операцию после вмешательства прокуратуры

В Александровском районе Донецкой области после вмешательства прокуратуры ребенок-инвалид, который также является сиротой, получил средства на операцию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, в Александровском районе прокуратурой была проведена проверка соблюдения требований законодательства по защите прав детей-инвалидов и детей-сирот в местной райгосадминистрации и выявлены факты нарушения прав таких детей со стороны должностных лиц райгосадминистрации.

Так, было установлено, что на учете службы по делам детей находится несовершеннолетний ребенок 1996 года рождения, которая является сиротой, инвалидом детства и требует оперативного лечения.

Однако решением комиссии, вопреки законодательству, девочке и ее опекуну отказано в предоставлении материальной помощи из-за недостаточности средств в районном бюджете.

По словам старшего прокурора прокуратуры Александровского района Натальи Пятун, «прокуратурой района внесено представление в местную райгосадминистрацию, по результатам рассмотрения которого ребенку выделено 4 тыс. грн. на оперативное лечение».