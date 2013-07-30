На Львовщине - вспышка серозных менингитов

Во Львовской области по данным ежедневного мониторинга Государственной санитарно-эпидемиологической службы наблюдается осложнение эпидситуации по заболеваемости энтеровирусной инфекцией, в том числе серозными менингитами.

Об этом сообщили УНИАН в главном управлении Госсанэпидслужбы во Львовской области.

Как отмечается в сообщении, с 1 по 25 июля в области зарегистрировано 29 случаев серозных менингитов, из них у детей до 17 лет - 13 случаев. Отмечается существенный подъем заболеваемости в Бусском районе Львовской области, где зарегистрировано 18 случаев серозных менингитов, из них 5 случаев у детей.

Как информирует Госсанэпидслужба во Львовской области, энтеровирусная инфекция характеризуется разнообразием клинических форм. Клинически энтеровирусная инфекция проявляется катаральными проявлениями (возможны серозные выделения из носа), кашлем, повышением температуры тела, гиперемией слизистых оболочек, болью в животе, проносом иногда с примесями слизи.

Серозный менингит проявляется повышением температуры тела до 39 градусов Цельсия, резкой головной болью, покраснением лица, возможна мелкая сыпь, которая быстро исчезает, головокружением, тошнотой, многократными рвотами, ригидностью мышц затылка, симптомами Брудзинского, Кернига. Иногда могут наблюдаться бред, судороги.

Источником инфекции могут быть как больные люди, так и вирусоносители. Механизм передачи фекально-оральный, который реализуется через грязные руки, загрязненные предметы быта, воду, продукты питания и воздушно-капельным путом.

Справка УНИАН. По данным Госсанэпидслужбы Украины, в приграничных с Украиной областях Российской Федерации наблюдается подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией, в т.ч. серозными менингитами.

В частности, в Ростовской области энтеровирусной инфекцией заболели 189 детей. От больных изолирован энтеровирус 71-го типа. Заболевание преимущественно протекало в средней и тяжелой формах и начиналось с высокой температуры, менингиальних симптомов, афтозного стоматита.

Зарегистрирован один смертельный (летальный) случай у ребенка.

В Липецкой области зарегистрировано 254 случая энтеровирусной инфекции в т.ч. с подтвержденным диагнозом «серозный менингит» 88 человек. От больных были изолированы энтеровирусы ЭСНО 36-го и 6-го типов, отличающиеся от типа возбудителя, вызвавшего заболевание в Ростове-на-Дону. Клинически заболевание протекало в более легкой форме, чем у больных в Ростове-на-Дону.

В Москве с диагнозом «энтеровирусная инфекция» на стационарном лечении находится 51 ребенок.