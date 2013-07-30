В Донецке при получении взятки задержан санитарный врач

09:01, 30 июля 2013
Новости регионов
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Требовал $2 тыс

В Донецке при получении взятки задержан межрайонный санитарный врач.

 
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецка, установлено, что санврач требовал у предпринимателя 2 тыс. долларов за выдачу санитарных паспортов на грузовые автомобили, необходимые для осуществления перевозки продуктов питания на территории Украины.
 
Передача денег происходила в автомобиле санитарного врача, где он и был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
 
По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды служебным лицом). Ход досудебного расследования находится на контроле прокуратуры Донецка.
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