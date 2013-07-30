На лечение ветеранов в Севастополе выделят $700 тысяч

Правительство Москвы до 23 млн. рублей (более 700 тыс. долл.) увеличило финансирование лечения и выплаты материальной помощи севастопольским ветеранам.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте внешнеэкономических и международных связей города Москвы по итогам празднования Дня ВМФ РФ в Севастополе.

«В рамках визита московской делегации состоялись встречи с городским руководством, представителями ветеранских и общественных организаций Севастополя, командованием Черноморского флота РФ. Отмечалось, что в 2012-2013 годах на материальную помощь и лечение севастопольских ветеранов правительством Москвы было выделено более 18 млн рублей», - говорится в сообщении.

В то же время заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы Андрей Чижов сообщил, что правительство Москвы дополнительно выделяет на лечение ветеранам 5 млн. рублей. По его словам, средства в ближайшее время поступят в госпиталь ЧФ РФ через Дом Москвы.

«Не может быть и речи о сокращении помощи ветеранам», - подчеркнул Чижов.

В сообщении также отмечается, что правительство Москвы придает большое значение развитию дружеских отношений с Севастополем, в основе которых лежит соглашение от 30 июля 2000 года о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной областях. В феврале 2007 года состоялась торжественная церемония открытия Московского культурно-делового центра «Дом Москвы в Севастополе». Там же работает Черноморский филиал МГУ имени М. В. Ломоносова, созданный при активном содействии Правительства Москвы. Столичные власти оказывают помощь ветеранам, школам, детским садам и жителям Севастополя.