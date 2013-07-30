Львовщина: чиновник вымогал взятки у матери 10 детей

Сотрудники Управления СБУ в Львовской области совместно с работниками прокуратуры задержали председателя поселкового совета, который вымогал и получал ежемесячную уплату неправомерную выгоды от многодетной женщины за беспрепятственную выдачу справки о составе семьи, необходимой для получения государственной материальной помощи.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления СБУ в Львовской области.

Как отмечается в сообщении, 29 июля правоохранители задержали должностное лицо «на горячем» в его служебном кабинете во время получения от местной жительницы очередной тысячи гривень. Такую сумму он ежемесячно получал с начала 2013 года от женщины, на иждивении которой находятся десять несовершеннолетних детей.

По материалам СБУ органами прокуратуры начато уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.