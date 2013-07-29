В Ривненской области дефицит антирабической вакцины

В Ровенской области по итогам шести месяцев 2013 года зафиксировано 18 случаев укусов людей животными, заболевших бешенством, что вдвое превышает прошлогодний показатель.

Об этом сегодня, 29 июля, сообщил корреспонденту УНИАН главный специалист эпидемиологического отдела главного управления Госсанэпидемслужбы в Ровенской области Илья Филипченко. Пострадавшим назначено лечение антирабической вакциной.

В целом санэпидемиологи Ровенской заказали на этот год 2,5 тысячи доз вакцин против бешенства. Получили, по словам Филипченко - 100. Проблема дефицита в настоящее время решается за счет приобретения сыворотки за счет местного бюджета.

Остро вопрос стоит в областном центре. Как прокомментировал ситуацию корреспонденту УНИАН заведующий городским травмпунктом Вячеслав Наумчук, если завтра за помощью обратится пострадавший весом 80 кг, то для вакцинации придется расходы весь имеющийся запас.

В основном, по данным медиков Ровенщины, люди страдают от укусов собак. За первое полугодие в областном центре было зафиксировано 413 таких случаев. Подавляющее большинство из них, как говорит Наумчук, - укушенные бездомными животными. А это означает, что в большинстве случаев невозможно определить состояние здоровья собаки. Поэтому жертве назначают лечение антирабической вакциной, которой уже завтра может не стать.