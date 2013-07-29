14-летнего мальчика травмировал электроток высоковольтной линии

15:30, 29 июля 2013
Новости регионов
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Состояние - крайне тяжелое

В Запорожской области 14-летний мальчик попал в реанимацию после удара электротоком высоковольтной линии.
 
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГСЧС Украины в Запорожской области, несчастный случай произошел в г. Мелитополь накануне - 28 июля вечером.
 
«28 июля в 19.15 поступило сообщение о том, что на железнодорожном пути в районе ул. Линейная ребенок забрался на находящийся в отстойнике товарный вагон, коснулся головой высоковольтной линии и был травмирован электротоком», - сообщили в ГСЧС.
 
С электротравмами и ожогами головы 2-3 степени 14-летний мальчик госпитализирован в реанимационное отделение детской больницы.
 
Медики квалифицируют его состояние, как крайне тяжелое.
 
По факту произошедшего проводится проверка.
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