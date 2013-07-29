В Житомирской области в сточной канаве утонул младенец

В городе Олевск Житомирской области в канаве со сточными водами утонул годовалый мальчик.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС в Житомирской области, "25 июля в городе Олевск в результате падения в сточную канаву, погиб мальчик, 2012 года рождения».

По данным правоохранителей, ребенок играл, и случайно упал в яму с нечистотами.

Сотрудник Сектора общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Ольга Номерчук отметила, что «25 июля вечером в Олевский райотдел милиции поступило сообщение из больницы о том, что в реанимационном отделении умер мальчик, 2012 года рождения".

"Ребенка доставили в больницу в этот же день без сознания. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа милиции, которая установила, что мальчик во время игры на улице упал в канализационную яму со сточными водами. Родители вытащили ребенка из ямы еще живым, и доставили его в больницу. Однако спасти малыша не удалось. Он умер от асфиксии сточными водами», - уточнила Номерчук.

Информация о данном происшествии была внесена в журнал единого учета.

Расследованием этого случая теперь занимаются органы прокуратуры области, поскольку трагедия произошла с малолетним ребенком. Работники прокуратуры выясняют, есть ли в этой трагедии вина родителей ребенка, и будут ли нести они ответственность перед законом за недосмотр.