В Киеве врачи «скорой» получат карманные сирены

Вскоре столичных врачей скорой помощи обеспечат видеорегистраторами и индивидуальными карманными сиренами. Все эти нововведения позволят оградить медиков во время выездов на вызовы. Об этом в ходе брифинга, посвященного реформированию системы экстренной медицинской помощи, заявил главврач Киевской городской станции скорой медицинской помощи Анатолий Вершигора, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Он также отметил, что в рамках Национального проекта «Своевременная помощь» предусматривается несколько каналов связи, в том числе для обеспечения защиты персонала бригад экстренной медицинской помощи.

В Департаменте здравоохранения информируют, что мировая статистика свидетельствует: профессиональная деятельность работников медицинских учреждений, особенно в сфере предоставления неотложной помощи, входит в перечень профессий наиболее высокого риска, связанного с насильственными нападениями на рабочем месте. А по степени опасности находится на одном уровне с деятельностью работников правоохранительных органов, спасателями и таксистами. Согласно ст. 11 Закона Украины «Об экстренной медицинской помощи», работник системы экстренной медицинской помощи, входящий в состав бригады экстренной (скорой) медицинской помощи, при исполнении служебных обязанностей имеет право на защиту от противоправного посягательства на свою жизнь и здоровье.

Специфика деятельности работников бригад экстренной медицинской помощи такова, что порой им приходится контактировать с психически больными пациентами и другими людьми, не осознающими свои действия.

Ради ограждения медиков начата работа по созданию базы пациентов, являющихся потенциально опасными. Так, в столице уже состоялось межведомственное совещание Главного управления МВД и Департамента здравоохранения, где специалисты обсуждали алгоритм совместных действий при возникновении внештатных ситуаций, наподобие нападения на врачей. Кроме того, столичные медики и милиционеры договорились об обмене базами данных об объектах и квартирах, посещение которых является потенциально опасным.

«Сегодня сотрудники «скорых» Киева в своем арсенале самозащиты уже имеют «тревожные кнопки» в автомобилях. Они мгновенно передают сигнал в диспетчерскую, а диспетчер направляет по адресу пребывания бригады наряда милиции», – заметил Вершигора.