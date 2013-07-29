Люди и шершни - опасное соседство

Работники Главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области обезвредили гнездо шершней, которые поселились в срезанном стволе дерева во дворе частного дома в селе Шпанив Ривненского района.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, владелец жилья объяснил, что шершни гнездо устроили больше года назад, и угрожали его семье. Все попытки самостоятельно справиться с непрошеными гостями результатов не дали.

Поэтому хозяин дома обратился к спасателям. Работники ГСЧС отреагировали на его просьбу с пониманием. Надев специальные защитные костюмы и вооружившись спецбаллоном с химическим веществом, спасатели за считанные минуты решили эту проблему.