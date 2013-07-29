В Киеве детям-сиротам вернули жилье

Суд удовлетворил иск прокуратуры Соломенского района столицы о признании за тремя детьми-сиротами права собственности на часть квартиры по ул. Василенко в Киеве, принадлежавшей их умершей матери.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Соломенского района Киева, установлено, что с 2000 года в квартире по ул. Василенко жили трое детей с родителями и бабушкой.

После того как в 2005 году суд лишил родительских прав мать и отца, двух малолетних девочек направили в детский дом, а мальчика – в специальную школу-интернат.

В 2009 году мать несовершеннолетних деток умерла, а отца через год приговорили к пожизненному заключению.

В ходе прокурорской проверки стало известно, что при жизни мать детей не распорядилась принадлежащим ей имуществом. Бабушка же в свою очередь вообще отказалась обращаться по этим вопросам в какие-либо учреждения и своими действиями препятствовала оформлению за внуками права собственности на жилье.

Ввиду грубого нарушения прав детей-сирот, прокуратура Соломенского района Киева обратилась в суд с иском о признании за ними права собственности на часть имущества их умершей матери.

Соломенский районный суд Киева поддержал позицию прокуратуры и удовлетворил иск в полном объеме.