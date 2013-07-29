На Николаевщине гости ресторана отравились едой

26 июля в инфекционное отделение Николаевской областной больницы с диагнозом «острый гастроэнтероколит» и «сальмонеллез» госпитализированы семь человек, которые употребляли продукты питания в бистро “Марио”.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 7:00 27 июля госпитализированные остаются в состоянии средней тяжести.

СЭС в очаге заболевания проводит комплекс противоэпидемических мероприятий.

Событие находится на контроле Управления ГСЧС Украины в Николаевской области.