В Херсонской области подделывали лекарства

Херсонской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении группы лиц, по предварительному сговору изготовляли и сбывали лекарственные средства.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Херсонской области, досудебным расследованием установлено, что трое жителей г. Херсона производили и хранили фальсификат для сбыта в разные регионы государства. В общем, правоохранители изъяли поддельный препарат на сумму почти 350 тыс. грн.

Процессуальным руководителем утвержден обвинительный акт в уголовном производстве, который направлен для рассмотрения в Бериславский районный суда Херсонской области.

Какой именно препарат подделывали мошенники не сообщается.