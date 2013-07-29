В Херсонской области подделывали лекарства
11:48, 29 июля 2013Новости регионов
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Какие именно не сообщают
Херсонской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении группы лиц, по предварительному сговору изготовляли и сбывали лекарственные средства.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Херсонской области, досудебным расследованием установлено, что трое жителей г. Херсона производили и хранили фальсификат для сбыта в разные регионы государства. В общем, правоохранители изъяли поддельный препарат на сумму почти 350 тыс. грн.
Процессуальным руководителем утвержден обвинительный акт в уголовном производстве, который направлен для рассмотрения в Бериславский районный суда Херсонской области.
Какой именно препарат подделывали мошенники не сообщается.
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