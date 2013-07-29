В Николаеве открылся парк эстремального отдыха

В Николаеве в парке Победы открылся парк эстремального отдыха.

Как сообщил корреспонденту УНИАН организатор проекта Антон Николаевич, идея парка экстремального отдыха в Николаеве возникла после проведения в течение нескольких лет фестиваля экстремального туризма, который проводился за городом и не мог быть доступен большинству горожан. Два года назад молодежный муниципалитет г. Николаева и молодежная организация, которой руководит Николаевич, приняла участие в конкурсе грантов и получила на воплощение своей идеи 30 тыс грн.

Ребята сами расчистили побережье реки в парке Победы, вывезли два грузовика мусора и занялись созданием места для активного отдыха, добавив к гранту и собственные средства.

Cпортивно-развлекательный комплекс включает в себя туристические этапы на высоте 8 метров, подвесные мосты, воздушные ступени и лестницы, веревочные паутины и лианы, а также скалодром, площадка для джолли-джамперов (в будущем ее планируют использовать для утреннего фитнеса, вечерней йоги или сальсы по выходным дням), лучный и арбалетный тиры, где также можно пострелять из духового ружья или пометать ножи. В парке можно взять напрокат велосипед и каяк. Будут работать бесплатные детские секции по спортивным направлениям, площадки для настольного тенниса, бадминтона, летний кинотеатр, стационарная сцена для выступления музыкантов.

Развлечения в парке будут платными.