На Львовщине обесточены 8 населенных пунктов

В Львовской области в результате сильных грозовых дождей из-за повреждения воздушных линий электропередач и срабатывания автоматических систем защиты без электроснабжения остались жители 8 населенных пунктов в двух районах области.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте гражданской защиты населения Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, на данное время без электроснабжения остаются жители 4 сел в Мостиском районе (3 - полностью и 1 - частично), а также жители 4 населенных пунктов в Стрыйском районе (2 – полностью и 2 - частично).

29 июля аварийно-восстановительные бригады ПАО «Львовоблэнерго» начали работы по восстановлению электроснабжения.