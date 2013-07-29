Горные спасатели оказывают помощь заблудившимся туристам

Спасатели Прикарпатья и Крыма оказали помощь заблудившимся в горах туристам.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 28 июля в 15:00 вблизи с. Шепот Косовского района Ивано-Франковской области, на склоне г. Грегет, во время сбора грибов пропал местный житель. В 17:40 спасатели нашли его в горной долине в удовлетворительном состоянии и сопроводили к с. Шепот.

Работы выполняли спасатели Косовского поисково-спасательного отделения горной поисково-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГСЧС в Ивано-Франковской области в составе 5человек и 1 ед. техники.

Сегодня, 29 июля, в 03:05 неподалеку с. Дземброня Верховинского района Ивано-Франковской области, на г. Смотрич, во время прохождения туристического маршрута в составе группы из 6 человек, одному из мужчин стало плохо. Группа вызвала спасателей, которые прибыли на место происшествия, оказали потерпевшему первую медицинскую помощь и на ношах эвакуировали к дороге и передали работникам скорой медицинской помощи.

Работы выполняли спасатели Верховинского поисково-спасательного отделения горной поисково-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГСЧС в Ивано-Франковской области в составе 5 человек и 1 ед. техники.

В Крыму 28 июля в 20:50 вблизи пгт Гурзуф Ялтинского городского совета, на г. Аю-Даг, заблудился отдыхающий. В 23:20 спасатели Ялтинского аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в АР Крым в составе 5 человек и 1 ед. техники нашли заблудившегося в удовлетворительном состоянии и доставили к месту временного проживания.