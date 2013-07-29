Запорожье: погиб 8-летний ребенок, которого засыпало песком

28 июля в 20:27 спасатели получили сообщение о том, что в г. Днепрорудное Запорожской области, на береговой линии вблизи береговой насосной станции профилактория «ЗЗРК», 8-летнего ребенка засыпало массой песка диаметром 2 м и глубиной 1,5 м.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, по прибытию на место вызова отдыхающие уже освободили ребенка из-под песка и вынесли на дорогу, но он не подавал признаков жизни. Сразу совместно с работником милиции спасатели начали делать искусственное дыхание и не останавливались до прибытия скорой медицинской помощи. Врачи продлили реанимационные мероприятия, однако врач скорой констатировала смерть.