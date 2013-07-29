В Харькове будут судить адвоката, что продавал наркотики

В Харькове будут судить адвоката, который продавал наркотики.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на заместителя прокурора области Дмитрия Кавуна.

По его словам, информация о противоправной деятельности 39-летнего мужчины появилась у правоохранителей в мае. После этого был проведен ряд следственных действий. При оперативной закупке подозреваемый дважды сбыл наркотическое средство каннабис. Кроме того, он предоставил покупателю для употребления наркотиков собственное жилье и специальный прибор.

Во время обыска в доме адвоката изъяли 92 куста растений конопли общей массой около 3 кг и около 26 г каннабиса.

Адвокату объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, а также незаконный сбыт особо опасных наркотических средств), ч. 2 ст. 310 (незаконный посев или выращивание конопли) и ч. 1 и 2 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, а также предоставление помещения с этой целью) УК Украины.

Досудебное следствие закончено. Продолжается ознакомление подозреваемого с материалами уголовного производства.