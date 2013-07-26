Донецкая область лидирует по количеству рожденных детей

Донецкая область лидирует по количеству рожденных в этом году детей.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной регистрационной службы Украины.

Как говорится в сообщении, в течение первого полугодия нынешнего года в Украине зарегистрирован 235 701 новорожденный.

Первое место по рождаемости занимает Донецкая область. Там с начала года зарегистрировано 19 389 младенцев. На втором месте – Днепропетровская область с 16 818 малышами.

Третье место в пятерке лидеров занимает Киев (15 477), далее идут Львовская (13 926) и Одесская (13 413 младенцев) области.

Меньше всего детей с начала года зарегистрировано в Черниговской области – 4 733 новорожденных.

Донецкая область также стала первой по количеству зарегистрированных браков. В первом полугодии нынешнего года там поженились 10 782 пары.