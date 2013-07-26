В Одессе руководитель предприятия незаконно продал санаторий

В Одессе руководитель предприятия, производящего сахар, незаконно продал санаторий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокуратурой Суворовского района Одессы на прошлой неделе внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия).

Согласно сообщению, прокуратура района проверила законность отчуждения имущества закрытым акционерным обществом (производит сахар), а именно санатория-профилактория по ул. Дача Ковалевского. Установлено, что руководитель предприятия без согласования с Фондом госимущества заключил договор купли-продажи и реализовал недвижимое имущество санатория площадью почти 3 тыс. кв. метров заинтересованным лицам.

По предварительной оценке, такими действиями служащий нанес государству ущерб на 200 тыс. грн.

Досудебное расследование осуществляет следственный отдел Суворовского райотдела милиции Одессы.