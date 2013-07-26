Харьковщина: у железной дороги обнаружено 200 боеприпасов

Саперы Государственной специальной службы транспорта Министерства инфраструктуры изъяли почти 200 боеприпасов на расстоянии нескольких метров от железнодорожного пути на станции Беспаловка в Харьковской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

По словам командира группы минеров, майора Вячеслава Цудзевича, среди опасных находок: артиллерийские снаряды, авиабомбы и мины, зона поражения которых при взрыве достигает более полукилометра.

«Команда саперов работала в полевых условиях более суток – оперативно и осторожно, чтобы взрывчатка не причинила вред жизни жителей поселка и пассажиров поездов», - отметил он.

В целом, по данным пресс-службы, с начала года саперы Госспецтрансслужбы нашли и уничтожили в Харьковской области почти 800 взрывоопасных предметов времен войны, которые находились вблизи железной дороги.