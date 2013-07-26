Донеччина: двое жителей незаконно продали 350 л ртути

Двое жителей Донецкой области незаконно продали третьему лицу почти 350 литров ртути металлической.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

По словам старшего прокурора отдела ГПУ Виталия Драги, по материалам досудебного расследования утвержден обвинительный акт в отношении трех лиц по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 321 и ч. 3 ст. 321 Уголовного кодекса Украины.

«Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет», - отметил прокурор и прибавил, что ртуть изъята из незаконного обращения.