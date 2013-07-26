На Закарпатье автомобиль попал под прицеп

В Хустском районе Закарпатской области в ночь из 25 на 26 июля произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека погибли на месте, еще трое попали в больницу.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь УГАИ УМВД в Закарпатской области Анна Трофимчук.

По ее словам, ДТП произошло около 22.40 на автодороге сообщением «Хуст-Шаян-Вышково-Буштино» между населенными пунктами Велятино и Вышково в Хустском районе области.

По предварительным данным, 69-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo допустил столкновение с задней частью прицепа, загруженного тюками сена, который буксировался трактором «ЮМЗ 6» и двигался в попутном направлении.

По данным Трофимчук, номерных знаков на прицепе не было, он не зарегистрирован.

В результате два пассажира автомобиля Volkswagen погибли на месте происшествия.

Водитель, пассажир указанного автомобиля и водитель трактора получили телесные повреждения разной степени тяжести, с которыми доставлены в районную больницу.

В то же время закарпатские СМИ пишут, что в ДТП погиб известный закарпатский врач, который в свое время занимал руководящие должности в детской больнице Ужгорода.

Также, по данным СМИ, на прицепе не было габаритных огней, что, скорее всего, и привело к ночному ДТП.