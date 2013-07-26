На Черниговщине легковая машина затонула в реке

В Черниговской области легковой автомобиль затонул в реке, погибли три человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, утром 26 июля в Сосницкий райотдел милиции поступило сообщение, что в селе Спасское автомобиль "ВАЗ 2112" съехал в Десну с водителем и двумя пассажирами.

Предварительно установлено, что в 4.30 водитель автомобиля ВАЗ, житель пгт Сосница, 1986 года рождения, двигаясь по грунтовой дороге в сторону р. Десна, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство упало с обрыва, перевернулось несколько раз и затонуло в реке. Водитель и двое пассажиров, мужчина и женщина – жители Киевской области, 1983 и 1982 годов рождения, погибли на месте происшествия.

Сведения о ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Начато досудебное расследование, которое взято на контроль прокуратурой области.