В Киеве произошел пожар в 16-этажке

Сегодня утром в Киеве произошел пожар в 16-этажном жилом доме по ул. Олейника, 17.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве, пожар вспыхнул на балконе квартиры на 11-ом этаже. Огонь перебросился на два верхних этажа, повредив внешнюю сторону здания. Благодаря оперативному тушению пожара пламя не успело охватить соседние квартиры.

С верхних этажей было эвакуировано 5 жителей, 78-летняя женщина госпитализирована.

Пожар был ликвидирован в 9.48. Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.