В Киеве произошел пожар в 16-этажке
11:19, 26 июля 2013Новости регионов
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Госпитализирована 78-летняя женщина
Сегодня утром в Киеве произошел пожар в 16-этажном жилом доме по ул. Олейника, 17.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве, пожар вспыхнул на балконе квартиры на 11-ом этаже. Огонь перебросился на два верхних этажа, повредив внешнюю сторону здания. Благодаря оперативному тушению пожара пламя не успело охватить соседние квартиры.
С верхних этажей было эвакуировано 5 жителей, 78-летняя женщина госпитализирована.
Пожар был ликвидирован в 9.48. Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.
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