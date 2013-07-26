Житомирщина: 10-летняя девочка пострадала от укуса гадюки
Собирала чернику
В четверг, 25 июля, в Житомирской области гадюка укусила десятилетнюю девочку.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС в Житомирской области, это произошло в лесу возле села Андреевка Олевского района Житомирской области.
Девочка собирала вместе со своими родителями чернику и не заметила змею, которая укусила ее.
Родители сразу отвезли девочку в Олевскую центральную районную больницу, где медики оказали ей необходимую медицинскую помощь.
Сейчас девочка находится в больнице, врачам удалось ликвидировать угрозу ее жизни.
Как сообщал УНИАН, в последнее время в северных районах Житомирской области - Олевском, Овручском и других - участились случаи, когда гадюки кусают людей. Как правило, это случается летом с теми, кто собирает ягоды или грибы.