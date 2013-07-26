В Киеве торгуют копиями паспортов

В столице появились торговцы копиями паспортов киевлян, которые мошенники используют для оформления кредитов, регистрации фирм и махинаций в Интернете.

Как сегодня пишут «Вести», копии всех страниц одного паспорта продают за 2–4 доллара, ну а если покупатель готов приобрести крупную партию, отдадут и по полтора доллара.

Торговцев копиями паспортов обнаружили в соцсети «Вконтакте» и на многочисленных форумах. «Продам скины (копии) украинских паспортов - Киев и другие регионы, к некоторым есть пенсионные, идентификационные коды, также есть пасы (паспорта на сленге - Авт.) граждан Евросоюза, 2–4 долл. за штуку. Оптовикам скидки — до 1,5 долл. за один», - пишет продавец Евгений. И таких, как он, здесь десятки.

Есть и спрос: «Куплю крупную партию незасвеченных паспортов. Нужны новые лица» или «Нужны копии паспортов украинок от 23 до 30 лет».

Цели приобретения чужих данных у всех разные - некоторые даже спокойно пишут об этом в соцсети. «Я лично покупаю для регистрации на международном игровом сайте - играю в покер. Чтобы на игре хорошенько заработать, нужно иметь своих подставных игроков, но каждого из них регистрируют только по паспорту. Иначе система не пропустит игрока. Кто-то использует копии для других интернет-игр, открытия электронных кошельков и т. д., а кто-то - в мошеннических целях. Но я таких сам не видел», - пишет покупатель копий Андрей.

Заказчики паспортов, например, девушек определенного возраста, признаются, что документы нужны для сайтов знакомств. «Все безопасно. Мы регистрируем по реальным паспортам девочек, а переписываются за них другие. Мы на переписках зарабатываем», - признается покупатель Дана.

Но есть и более опасные схемы. «У меня брал один мужчина копии паспортов для того чтобы оформить людей на работу. У него в отделе реально работает два человека, а по штату нужно семь человек. Так вот за пустышек, я так понимаю, он деньги себе в карман кладет. Слышал, что некоторые свои фирмы на копии чужих документов умудряются регистрировать, а потом людям приходится бегать по судам и доказывать, что не его фирма и он вообще тут не при чем. Есть и те, кто на эти документы берет кредиты», - написал изданию продавец Евгений.

На вопрос, откуда берут копии, он и его коллеги отвечали неохотно. «Ну, кто-то с обменками валют сотрудничает, кто-то базы данных взламывает, другие варианты. На самом деле это очень просто, поэтому и цены такие низкие - от 1,5 до 4 долл.», - говорит Евгений.

Банкиры и юристы называют пункты обмена валют главными поставщиками копий документов. «Самый главный поставщик персональной информации - это киоски по обмену валют. У них нет возможности защищать персональные данные и они не несут ответственности, как сотрудники банков. В последнее время действительно участились случаи, когда потребительские кредиты берутся пачками на чужой паспорт. А люди потом должны доказывать, что деньги брали не они, заказывая графологическую экспертизу. Хорошо, если им удастся доказать, что их копию паспорта просто украли, но ведь получается не всегда. Кроме того, участились случаи, когда предприятия регистрируются на копию паспорта. Человеку приходят потом из налоговой и требуют возместить миллионные долги», - говорит советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ.

В банках также пеняют и на копи-центры. «Там более вероятна утечка, и контроля никакого», - сказал нам топ-менеджер одного из крупных банков.

По словам правозащитника Эдуарда Багирова, возможны утечки и из самих банков, от коллекторов и даже операторов мобильной связи (они требуют копии документов при оформлении контракта).

vesti.ua