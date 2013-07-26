В Кривом Роге двое рабочих упали с высоты 70 метров

В г. Кривой Рог Днепропетровской области на территории ПАО «Арселор Миттал Кривой Рог» погибли двое рабочих, упав с высоты 70 метров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, несчастный случай произошел вчера, 25 июля, в 12.10 во время ремонта дымовой трубы кузнечного цеха.

«Из-за обвала площадки среднего яруса с высоты 70 м упали 2 рабочих (ООО «Эверест») и погибли на месте происшествия», - говорится в сообщении.