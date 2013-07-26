Черкащина: автобус съехал в кювет - пострадали 11 человек

В Черкасской области в Маньковском районе сегодня в 13 часов съехал в кювет рейсовый автобус с пассажирами, ехавший по маршруту «Черкассы-Христиновка». В результате ДТП пострадало 11 человек.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УДСНС в Черкасской области, рейсовый автобус «Рута-20» съехал в кювет в Маньковском районе вблизи села Поташ. Водителю удалось предотвратить опрокидывание автобуса. Вследствие дорожно-транспортного происшествия пострадали 11 человек, водитель и 10 пассажиров. Все пассажиры были срочно госпитализированы в медицинские учреждения. Водитель от госпитализации отказался. Сейчас 3 пассажира находятся в тяжелом состоянии, 7 человек с травмами средней и легкой тяжести (среди них 1 ребенок).

По предварительной информации причиной аварии стала техническая неисправность транспортного средства.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.