Из авто, утонувшего в реке, достали тела трех молодых людей

В урочище Фигуровка под Чугуевом Харьковской области из автомобиля Daewoo Lanos, который сегодня, 25 июля, утонул в реке Северский Донец, достали тела трех молодых людей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник отдела профилактической работы Управления ГАИ ГУМВД Украины в Харьковской области Олег Никоненко.

«Автомобиль достали из воды, в нем обнаружены тела водителя - молодого человека 1993 года рождения и двух девушек 1994 и 1997 годов рождения», - сказал он.

По его данным, в момент ДТП в автомобиле находилась еще одна девушка 1995 года рождения. Ей удалось спастись. «Во время этого происшествия одной из них, 1995 года рождения, не знаю как, но удалось покинуть этот автомобиля. Она сообщила об этом происшествии», - отметил Никоненко.

Он отметил, что автомобиль лежал на дне реки перевернутый, колесами вверх.

В Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области УНИАН сообщили, что автомобиль находился на глубине 5 метров. Daewoo Lanos с телами погибших с помощью тросов и двух эвакуаторов подняли на поверхность. Погибшие - жители Чугуева.

По факту происшествия ведется следствие.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 июля, около 1:00 в урочище Фигуровка под Чугуевом Харьковской области в реку Северский Донец упал автомобиль Daewoo Lanos.

Водитель легкового автомобиля Daewoo Lanos, двигаясь по лесной дороге, пересекая деревянный мост через реку Северский Донец, не справился с управлением и съехал в реку. Автомобиль затонул. Один человек спасся самостоятельно и, вызвав помощь, сообщил, что в салоне находятся еще три человека.