В Житомире осуждены наркодельцы

В Житомире осуждены четыре человека, которые в составе организованной группы занимались незаконным изготовлением, хранением, перевозкой и сбытом синтетических психотропных веществ – амфетамина и метамфетамина.

Как сообщила УНИАН сотрудник пресс-группы СБУ Украины в Житомирской области Ирина Мартынюк, житомиряне изготовляли и сбывали синтетические наркотики, заказывая и покупая необходимые реактивы и компоненты через сеть Интернет и на складах медпрепаратов. Нарколабораторию обустроили в квартире многоэтажки, принадлежавшей отцу одного из наркодельцов.

Один из участников группы - 28-летний наркозависимый - закупал ингредиенты и обеспечивал помещение для лаборатории, его 22-летний сообщник изготовлял наркотик. Еще двое 27-летних участников группы, один из которых ранее уже отбывал наказание за незаконное обращение наркотиков, подыскивали «клиентов» и продавали им готовую продукцию.

По данным правоохранителей, злоумышленники изготовляли и сбывали местным наркозависимым жителям почти 100 граммов синтетического наркотику в месяц или около полутысячи доз по 250 гривен каждая. Часть прибыли они вкладывали в дальнейшее развитие «бизнеса», остаток – распределяли между собой.

В феврале 2012 года сотрудники СБУ совместно с милицией задержали одного из наркодельцов в квартире житомирской многоэтажки, где располагалась подпольная лаборатория. В жилище сотрудники СБУ обнаружили и изъяли более 20 пакетиков готового наркотика, компоненты и лабораторное оборудование для изготовления психотропных веществ. В ходе расследования уголовного дела правоохранители получили доказательства причастности к совершению преступления и трех его сообщников.

Приговором Богунского районного суда организатор нарколаборатории признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение наркотиков), ч.2 ст.311 (незаконное производство наркотиков, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в больших размерах), ч.2 ст.313 (похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч.2 ст.317 (организация или содержание мест для незаконного потребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Два его сообщника за совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.307, ч.2 ст.311 и ч.2 ст.311 УК Украины, приговорены к 6 годам 3 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества и к 5 годам ограничения свободы, соответственно.

Еще одному подельнику за незаконный сбыт психотропного вещества (ч.2 ст.307 УК Украины) суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

Постановлением коллегии судей судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда Житомирской области 5 июля этого года приговор в отношении осужденных оставлен без изменений. Осужденные апелляцию не подавали, на прошлой неделе приговор вступил в силу.