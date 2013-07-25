В Алуште за день спасено 7 россиян, которых отнесло в море

В Крыму в море возле курортного поселка Орджоникидзе было обнаружено тело жителя российского Волгограда, который, вероятно, утонул.

Как сообщила пресс-служба крымского управления ГосЧС, отдыхающие на диком пляже люди заметили тело вечером 24 июля в 20 метрах от берега и вытащили погибшего из воды. Мужчине 52 года. Точную причину смерти установит судмедэксперт.

Согласно сообщению пресс-службы, в этот же день в Алуште водолазы-спасатели вернули на берег семерых отдыхающих из России: 35-летнюю женщину и 17-летнюю девушку, а также 28-летнюю женщину и 4 детей (мальчиков 3 и 5 лет и девочек 7 и 13 лет), которых унесло в море на надувном матрасе и катамаране на 1 км и 600 м соответственно. Помощь медиков спасенным не понадобилась.