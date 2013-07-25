Одещина: чиновники присвоили 23 млн из Фонда соцстрахования

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Одесской области разоблачили схему разворовывания бюджетных средств, которая была внедрена местными чиновниками и позволила им присвоить 23 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, преступная группа разворовывала средства, выделяемые Фондом социального страхования по временной потере трудоспособности.

Злоумышленники создали почти 40 фиктивных субъектов хозяйствования и оформляли заявки о временной потере трудоспособности работников этих предприятий.

В дальнейшем средства по больничным перечислялись на расчетные счета этих СПД через конвертационные центры, после чего распределяли между соучастниками группы.

В результате деятельности этой преступной группы государство потеряло около 23 млн грн.

По указанному факту начато уголовное производство по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Украины, устанавливаются все участники аферы.